Vefaspor 50 fedanı toprakla buluşturdu

Başkan Ferhat Arıcı nezaretinde yönetim kurulu üyeleri ve bir grup sporcu, Çorum merkeze bağlı Hacıpaşa köyü kırsalına 50 adet çam ağacı fidanı dikti.

Başkan Ferhat Arıcı, Çorum Vefaspor Kulübü olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini belirtirken, “Peygamberimiz, ‘Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın’ diye buyurmuş. Biz de, yönetim kurulu üyelerimiz ve sporcularımızla birlikte ‘önce maneviyat, sonra spor, önce ahlak, sonra spor düsturu ile 50 adet çam ağacı fidanını toprakla buluşturduk” dedi.

(Spor Servisi)