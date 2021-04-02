Vefalı okçulardan şehitlik ziyareti 

Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesinde yer alan okçular, Çorum Şehitliğini ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı nezaretinde gerçekleşen ziyarete; okçuluk antrenörü Arif Yalvaçer ve Genç Kemankeşler Yetişiyor projesinde yer alan okçular katıldı. Okçular, şehitlerin kabirleri başında dua okudu.

Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kemankeşler Yetişiyor Projesi kapsamında sporcularımızla birlikte şehitliğimizi ziyaret ettik.

Bayrağımız için, vatanımız için canlarını feda eden Şehitlerimizin ruhlarına Fatihalar gönderdik. Program sonrası sporcularımıza ikramlarda bulunduk. Proje için kulübümüze destek veren şehrimizin büyüklerine teşekkür ediyoruz” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)

