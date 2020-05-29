‘Vefa’lı bağış

Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Aşgın ve yönetim kurulu üyeleri, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanında bulunan Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezinde kan bağışında bulundular.

Çorum Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, tüm kulüp sporcularını Çorumluları kan bağışı yapmaya davet etti.

(Spor Servisi)