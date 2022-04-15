Vefa'lı Emirhan Demir Altay'a transfer oldu
Çorum Vefaspor altyapısında top koşturan 13 yaşındaki minik futbolcu Emirhan Demir, Süper Lig takımlarından Altay altyapısına transfer oldu.
Spor 15.04.2022, 16:27
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Çorum Vefaspor Kulübü'nün son katıldığı turnuvalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken minik futbolcu Emirhan Demir'in Altay'a transferi resmiyet kazandı. Konu hakkında açıklama yapan Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Altay Futbol Akademi'nin Kuşadası'nda düzenleyeceği özel turnuvaya Emirhan Demir'in de çağrıldığını belirtti. Arıcı, "Minik sporcumuz bundan sonra futbol hayatını İzmir temsilcisi Altay'ın altyapısında sürdürecek. Hem Altay kulübüne hem de sporcumuza başarılar dilerim. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Türk futboluna önemli yetenekleri kazandırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bunların da meyvesini toplamaya başladık. Çalışmaya ve gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(Rıfat KARA)
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