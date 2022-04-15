Vefa'lı Emirhan Demir Altay'a transfer oldu

Çorum Vefaspor Kulübü'nün son katıldığı turnuvalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken minik futbolcu Emirhan Demir'in Altay'a transferi resmiyet kazandı. Konu hakkında açıklama yapan Vefaspor Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, Altay Futbol Akademi'nin Kuşadası'nda düzenleyeceği özel turnuvaya Emirhan Demir'in de çağrıldığını belirtti. Arıcı, "Minik sporcumuz bundan sonra futbol hayatını İzmir temsilcisi Altay'ın altyapısında sürdürecek. Hem Altay kulübüne hem de sporcumuza başarılar dilerim. Kurulduğumuz ilk günden itibaren Türk futboluna önemli yetenekleri kazandırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bunların da meyvesini toplamaya başladık. Çalışmaya ve gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

