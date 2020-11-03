Vefa Gençlik ve Spor Kulübü yeni kulüp merkezini hizmete açtı

Kulüp Başkanlığı’nı Ferhat Arıcı’nın yaptığı Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni dönemde Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar 3.Sokak No: 11/A adresinde hizmet verecek. Geçtiğimiz gün gerçekleşen yeni kulüp merkezinin açılış törenine, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Satranç Federasyonu Asbaşkanı Fatih Maden, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Dernekler Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak ve çok sayıda davetli katıldı. Futbol, okçuluk, tekvando, satranç ve kick-boks olmak üzere 5 branşta yeni kulüp merkezinde faaliyet verecek olan Vefa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin açılışında sporcular hünerlerini sergiledi. Daha sonra porotokol üyelerine yeni kulüp merkezini gezdiren Başkan Ferhat Arıcı, faaliyetleri hakkında Milletvekili Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı bilgilendirdi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Arıcı, açılışa katılan protokol üyelerine teşekkürlerini iletirken, yeni kulüp merkezinde yeni başarılara imza atacakları için heyecanlı olduklarını söyledi. 5 branşta faaliyet vereceklerinin altını çizen Arıcı, “Çorum’da futbol, okçuluk, kick-boks, tekvando ve satranç sporuna gönül veren herkesi Vefa Gençlik Spor Kulübü’ne bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)