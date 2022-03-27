Vefa'dan okçuluk turnuvası

Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi'nde düzenlenen özel turnuvaya protokol akın etti. AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur'un katılım sağladığı özel turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda İsmail Tuna birinci olurken, Berk Tuna ikinci, Merve Öztürk ise üçüncü olmayı başardı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törende bir konuşma yapan Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, turnuvaya destek veren Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'ne teşekkür etti. Vefaspor Kulübü olarak faaliyetlerin devam edeceğini de belirten Başkan Arıcı, "Etkinliğe katılım sağlayan sporcuları ödüllerle sevindirmenin yanında onların ecdat izinde olması bizim için çok önemli. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Arıcının konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



(Rıfat KARA)

