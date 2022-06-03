Ve sahne “Süper” raketlerin

Kadınlar da ve erkeklerde 16’şar takımın mücadele ettiği Süper Lig’de, bugün Türkiye Masa Tenisi Süper Liglerinde, Final Etabı müsabakaları bugün Çorum’da başlıyor. Atatürk Spor Salonu’nda, 3 gün sürecek müsabakalar sonunda, Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takımların yanı sıra, ligden düşecek takımlar da belli olacak.

32 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Ligde, kadınlarda ve erkeklerde 16’şar takım mücadele ediyor. Kadınlarda; Fenerbahçe, Kayseri Kocasinan Belediyespor A Takımı, Trabzonspor, Ankara TİGEM, Bursa Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Balıkesir Bu Piliç, 1955 Batman Belediyespor A Takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Çorum Gençlikspor, Adana Çiltar MTİ, Mardin Merit Grup Real Mardin, Adana Çukurova Üniversitesi, Yalova Belediye Gençlikspor, Hatay ASP Spor A Takımı, Denizli Tan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü ve Ankara Masa DER A Takımı, erkeklerde ise; Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor A Takımı, Kocaeli KBS MTD Spor Kulübü, Beşiktaş, Kocaeli Sarkusyan, İstanbul Beyoğluspor, Çorum Spor İhtisas Gençlikspor, Adana Çukurova Üniversitesi, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Balıkesir Bu Piliç, Antalyaspor, İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık, Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Adana Çiltar MTİ A Takımı, Tokat Belediyesi Plevnespor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor takımları yer alıyor.

ÇORUM’U 3 TAKIM TEMSİL EDİYOR

Ligde, Çorum’u kadınlarda 1, erkeklerde 2 olmak üzere 3 takım temsil ediyor.

Kadınlar Liginde mücadele eden Çorum Gençlikspor’un kadrosu; Yağmur Yeşil, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuğba Şimşek, Nazlı Şahan ve Büşra Demir’den oluşuyor. Çorum temsilcisi, play-off turunda mücadele edecek olup, 3 Haziran’da Fenerbahçe ve Adana Çiltar MTİ, 4 Haziran’da Balıkesir Bu Piliç, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediye, 5 Haziran’da da Ankara TİGEM ile karşılaşacak.

BELEDİYE AVRUPA BİLETİ PEŞİNDE

Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise, Kürşat Çağlayan, Uğurcan Dursun ve Afshin Noroozi’den oluşan kadrosuyla, play-off müsabakalarına çıkacak.

Çorum ekibi, 4 Haziran’da Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5 Haziran’da ise Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve hesapları yapan Çorum ekibi, Avrupa kupası vizesi almayı hedefliyor.

SPOR İHTİSAS KLASMAN MAÇLARINA ÇIKACAK

Erkeklerde Çorum’u temsil eden bir diğer takım olan Spor İhtisas ise, Kerim El Şarabi, Yiğit Furkan Şimşek, Tarık Saim Özbek ve Tarık Tahe’li kadrosuyla, klasman belirleme maçları yapacak.

Çorum temsilcisi, 4 Haziran’da Tokat Belediyesi Plevnespor ve Balıkesir Bu Piliç, 5 Haziran’da da Balıkesir Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.

PERDE 4 MAÇLA AÇILIYOR

Atatürk Spor Salonu’nda 3 gün sürecek olan Süper Lig final heyecanı, bugün kadınlar da ve erkeklerde yapılacak ikişer play-off karşılaşmasıyla başlıyor.

Erkeklerde saat 14.00’te Kocaeli KBS MTD Spor Kulübü ile Fenerbahçe, saat 17.00’de ise Adana Çiltar MTİ ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Kadınlarda ise, saat 15.00’te Fenerbahçe ile Çorum Gençlikspor, saat 17.00’de de Çorum Gençlikspor’la Adana Çiltar MTİ karşı karşıya gelecek.

(Hüseyin AŞKIN)

