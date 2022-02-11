“Vatandaşın refahını bu iktidar bozmuştur”

İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının hala algı yaparak “umut bizde” diyerek milleti yanılttığını söyledi.

“Her gaz bulduk dediğiniz zaman korkar olduk. Ne zaman gaz bulduk dediniz o zaman doğalgaza zam geldi, petrol bulduk dediniz mazota zam geldi.” diye konuşan İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, “Allah aşkına siz hiçbir şey bulmayın” şeklinde konuştu.

Türkiye’de vatandaşın, esnafın, köylünün, işçinin ve emeklinin refahını AK Parti iktidarının bozduğunu dile getiren Ercan Şahin, “Bu devleti 20 yıldır muhalefet mi yönetiyor? Şu an tabi ki umut sizde olacak” diye konuştu.

“Kuzu kes tasarruf yap diyerek 100 gram et al, yarım ekmek ye diyerek kuru fasulye tavsiyesinde bulunarak, milletle alay edilmez” diye konuşan Şahin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Arabaya binme, elektrik yakma, karanlıkta otur. Doğal gazı kıs, atletle oturmayı ver. Domates alma, salatalık yeme, sigara içme, tatile gitme, toruna torbaya bir şey alma, dostuna bir çay ısmarlama, lokantada yemek yeme, dünya nimetinden faydalanma? Evet dünya bizi kıskanıyor”

(Haber Merkezi)

