Vasat prova

Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde saat 14.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala ile Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu futbolcularla yaptığı toplantıda Hekimoğlu Trabzon maçının öneminden bahsetti. Daha sonra gruplar halinde düz koşular ile başlayan antrenman, kısa süren istasyon çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Hekimoğlu Trabzon maçının provası niteliğinde çift kale maç yapıldı. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu yeşil takımda, Deniz, Nurican, Mete, Talha, Nafican, Kerem, Mert, M.Rıdvan, Ertuğrul, Mikail ve Şaban’a, turuncu takımda ise Onur, Emircan, Osman, Berkan, Mehmet Can, Batuhan, Muhammed, Burak, Enes ve Volkan’a görev verdi. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra moralleri bozuk olduğu gözlenen Kırmızı-Siyahlı futbolcular çift kale maçta da vasat bir görüntü çizdi. Zaman zaman oyunu durdurup futbolcuları sert bir dille uyaran Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, kanat oyuncularının rakip ceza sahası içerisinde daha çok pozisyona girmeleri gerektiğini söyledi. Turuncu takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren çift kalede goller Volkan ve Osman’dan geldi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)