Van’da 3 tanıdık
Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Vanspor’da, üç eski futbolcusu bulunuyor.
Spor 23.03.2022, 20:04
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2017-18 sezonunun ikinci yarısını Çorum FK’da geçiren 28 yaşındaki stoper İsmet Kavuştu’nun yanı sıra, bu sezon başında, Çorum FK’dan Vanspor’a transfer olan 24 yaşındaki stoper Mete Yıldız ile, yine bu sezon Çorum FK tarafından Vanspor’a kiralanan 23 yaşındaki Çorumlu kaleci Onur Tekin, Vanspor’un kadrosunda yer alıyor.
Onur Tekin, bu sezon Vanspor formasıyla 7 maça, Mete Yıldız 23 maça, İsmet Kavuştu ise 27 maça çıktı.
(Hüseyin AŞKIN)
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