Van’a odaklandılar

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 14.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden futbolculardan Berkay Can Değirmencioğlu katılmazken, Serkan Yavuz ve Aykut Akgün ise salonda çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çabuk-kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde 3 ayrı antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar ilk olarak şut çalışması, daha sonra 3 kaleden oluşan özel bir pas çalışması yaptı. Son olarak yarı sahada gerçekleşen taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

(Rıfat KARA)

