Van’a bileniyorlar
Çorum FK, yarın Vanspor FK ile evinde oynayacağı 12.hafta maçının hazırlıklarını dün hafif tempoda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 09.11.2021, 00:39
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SEÇKİN KOŞULARA BAŞLADI
Tesisler 1 No’lu Sahada, teknik direktör Ahmet Yıldırım gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Mehmet Gürkan, Salih Zafer ve Muhsin katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Seçkin Getbay, koşulara başladı.
Bodrumspor maçında uzun süre forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından yan top ve şut çalıştı.
Çorum FK bugün yapacağı ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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|11
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|11
|10
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|12
|10
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|12
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|P
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|27
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