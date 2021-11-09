Van’a bileniyorlar

SEÇKİN KOŞULARA BAŞLADI

Tesisler 1 No’lu Sahada, teknik direktör Ahmet Yıldırım gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Mehmet Gürkan, Salih Zafer ve Muhsin katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Seçkin Getbay, koşulara başladı.

Bodrumspor maçında uzun süre forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma koşularının ardından yan top ve şut çalıştı.

Çorum FK bugün yapacağı ter idmanından sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

