Vali Çiftçi’den idman ziyaretleri

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Olimpik Yüzme Havuzu ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunurken, spor branşlarının antrenmanlarını ziyaret edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Çiftçi, önceki akşam beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte önce Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret etti. Burada antrenman yapan sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Vali Çiftçi, antrenörlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Çiftçi, daha sonra havuzun hemen yanında bulunan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ne geçti. Burada da, masa tenisi ve judo antrenmanlarını izleyen Çiftçi, masa tenisi çalışmalarıyla ilgili antrenör Mesut Kuşgöz’den, judo çalışmalarıyla ilgili de il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Hüseyin Üstündağ’dan bilgi aldı. Çiftçi, masa tenisi sporcuları ve judocularla toplu fotoğraf da çektirirken, başarı dileklerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, ziyaretler sırasında tesislerle ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi verdi.



(Hüseyin AŞKIN)

