Vali Çiftçi’den Eğer’e plaket ve başarı belgesi

Tokat’ta ki yeni görevine başlamadan önce Çorum’da veda ziyaretleri gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, dün de Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. Haşim Eğer’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Çiftçi, yeni görev yerinde de başarı dileklerinde bulundu.

Çiftçi, hizmetlerinden dolayı, Haşim Eğer’e başarı belgesi ve plaket verdi.

(Rıfat KARA)

