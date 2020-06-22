Vali Çiftçi’den Eğer’e hayırlı olsun ziyareti

Pandemi sürecinde yeni hizmet binasına taşınan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü Vali Mustafa Çiftçi ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in karşıladığı Vali Çiftçi, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Göreve geldiği günden itibaren her fırsatta sporun öneminden bahseden Çiftçi, Haşim Eğer’e yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Çiftçi’nin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise, Vali Çiftçi’nin spora çok önem verdiğini ve en büyük destekçilerinin olduğunu ifade etti.

(Spor Servisi)