Vali Çiftçi’den Çağlar’a “hayırlı olsun” ziyareti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir süre önce Tokat’tan Çorum’a atanan Gençlik ve spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Spor 29.05.2022, 17:51
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde, İl Müdürü Cemil Çağlar ve şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Çağlar’a yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunurken, spor çantası hediye etti.
İl Müdürü Çağlar, Vali Çiftçi’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çorum’daki gençlik yatırımları ile gençlik ve spor faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.
(Hüseyin AŞKIN)
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