Vali Çiftçi uzun bir aradan sonra maçta

Çorum FK’nın sahasında Serik Belediyespor’u 1-0 yendiği maçı izleyenler arasında Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de yer aldı. Yeni statta ilk kez maç izleyen Vali Çiftçi, uzun bir aradan sonra Çorum FK’nın maçına geldi.

Vali Çiftçi, karşılaşmayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Haldun Aksalman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

