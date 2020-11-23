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Uzunköprü’ye iki maç ceza!

Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men ve para cezasına çarptırıldı.

Spor 23.11.2020, 19:27
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Uzunköprü’ye iki maç ceza!

3.Lig takımlarından Mardin Fosfatspor’un teknik direktörlüğünü yapan Cevdet Uzunköprü, 15 Kasım’da Büyükçekmece Tepecikspor’la oynadıkları maçta “rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti” nedeniyle iki resmi maçta yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağının yanı sıra 1500 lira da para cezasına çarptırıldı.

(Spor Servisi)

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