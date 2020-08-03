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Uzunköprü başlamadan bıraktı
Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı 3.Lig ekibi Ağrı 1970 Spor’dan ayrıldığını açıkladı.
Spor 03.08.2020, 18:49
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Uzunköprü, takımın hedefi ve transfer konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığını, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.
(Spor Servisi)
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