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Uzunköprü başlamadan bıraktı

Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı 3.Lig ekibi Ağrı 1970 Spor’dan ayrıldığını açıkladı.

Spor 03.08.2020, 18:49
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Uzunköprü başlamadan bıraktı

Uzunköprü, takımın hedefi ve transfer konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşadığını, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

(Spor Servisi)

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