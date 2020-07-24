Uzunköprü Ağrıspor’da
Çorumspor’un eski teknik direktörlerinden Cevdet Uzunköprü’nün yeni sezon için 3.Lig takımlarından Ağrı 1970 Spor ile anlaştığı öğrenildi. En son Orhangazi Belediyespor’u çalıştıran Cevdet Uzunköprü, Ağrı 1970 Spor ile anlaştığını doğruladı.
Spor 24.07.2020, 18:55
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Çorumspor tarihinin aralıksız en uzun süre teknik direktörlük görevinde bulunan ismi olan ve 2007-2008 sezonunda Çorumspor’u 2.Lig’e çıkartan Cevdet Uzunköprü, antrenörlük kariyerinde daha önce Hakkarispor, Vanspor, Kırşehirspor, Ünyespor, Çorumspor, İnegölspor, Tokatspor, Batman Petrolspor, Belediye Kütahyaspor ve Orhangazi Belediye’yi çalıştırdı.
(Spor Servisi)
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