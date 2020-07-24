Uzunköprü Ağrıspor’da

Çorumspor tarihinin aralıksız en uzun süre teknik direktörlük görevinde bulunan ismi olan ve 2007-2008 sezonunda Çorumspor’u 2.Lig’e çıkartan Cevdet Uzunköprü, antrenörlük kariyerinde daha önce Hakkarispor, Vanspor, Kırşehirspor, Ünyespor, Çorumspor, İnegölspor, Tokatspor, Batman Petrolspor, Belediye Kütahyaspor ve Orhangazi Belediye’yi çalıştırdı.

(Spor Servisi)