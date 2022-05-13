Uzatmalarda 4 attı, 6 yedi

Çorum FK, ligin özellikle son haftalarında, son dakika golleriyle çok kritik puanlar alırken, 90 +’larda rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Vanspor ile evinde 1-1 berabere kaldığı maçta, 90+5’te Murat Yıldırım’la beraberliği sağlayan Çorum FK, deplasmanda 1-1 biten Sarıyer maçında, 90+1’de Burak Çalık’la beraberlik golünü buldu. İç sahada 2-1 kazanılan 1461 Trabzon FK maçının 90+8.dakikasında Halil İbrahim Sönmez’le galibiyet golünü bulup 3 puanı hanesine yazdıran Çorum FK, deplasmanda 2-1 kazanılan İnegölspor maçında da, 90+6’da Mehmet Akyüz 3 puanı getiren golün sahibi oldu.

Çorum FK, 90+’larda attığı 4 gole karşılık, kalesinde ise 6 gol gördü. Bu gollerin yarısını, evinde 5-2 kaybettiği Niğde Anadolu FK maçında yiyen Çorum FK, 2-1 kazanılan Ankaraspor, 1-1 biten Bodrumspor ve en son 2-2 biten Adıyaman FK maçlarında da, 90+’larda gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)

