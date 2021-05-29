Üstünay finale kaldı

Edirne’de devam eden ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan Turkcell Türkiye Açık Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu yüzücü Ahmet Kağan Üstünay, finale yükseldi.

Şampiyonaya, Aykon Spor Kulübü adına katılan Ahmet Kağan Üstünay, 200 metre ferdi karışıkta dereceye girerek C finali yüzmeye hak kazandı.

Gazetemiz basıma girdiğinde final yarışmaları henüz yapılmamıştı.

(Spor Servisi)

