“Üstten kopmamak için kazanmamız gerekiyor”
“Bizim yerimiz daha üst sıralar olması lazım. Ancak kulübün son dönemlerde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunu da hep birlikte atlatıp Çorum FK’yı daha üst sıralara çekmek için uğraşacağız” diyen Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, yarınki Turgutluspor maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, yarın Turgutluspor’la oynayacakları maçın önemini iyi bildiklerini ifade ederken, “Üst sıralardan kopmamak ve takımın moral motivasyonunu arttırmak adına kazanmamız gerekiyor” dedi.
Kırmızı-siyahlı ekip, Turgutluspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ergün Penbe, Turgutluspor maçının önemine vurgu yaptı. Yarınki maçla ilgili konuşan Penbe, “İkinci yarıya beklemediğimiz sonuçlarla başladık. Şimdi önümüzde Turgutluspor maçı var. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Üst sıralardan kopmamak ve takımın moral motivasyonunu arttırmak adına, Turgutluspor maçı bizim için çok önemli bir hal aldı. Oyuncularımızla maçın önemine dair konuşmalar yaptık. Oyuncularımız da kazanmanın bilincinde.
İnşallah, hafta sonu gülen taraf biz olacağız. Maçı izlemeye gelen taraftarımıza güzel, istekli, arzulu bir Çorum FK izlettirmeyi istiyoruz.
Bizim yerimiz daha üst sıralar olması lazım. Ancak kulübün son dönemlerde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunu da hep birlikte atlatıp Çorum FK’yı daha üst sıralara çekmek için uğraşacağız” dedi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11