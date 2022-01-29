“Üstten kopmamak için kazanmamız gerekiyor”

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, yarın Turgutluspor’la oynayacakları maçın önemini iyi bildiklerini ifade ederken, “Üst sıralardan kopmamak ve takımın moral motivasyonunu arttırmak adına kazanmamız gerekiyor” dedi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Turgutluspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ergün Penbe, Turgutluspor maçının önemine vurgu yaptı. Yarınki maçla ilgili konuşan Penbe, “İkinci yarıya beklemediğimiz sonuçlarla başladık. Şimdi önümüzde Turgutluspor maçı var. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Üst sıralardan kopmamak ve takımın moral motivasyonunu arttırmak adına, Turgutluspor maçı bizim için çok önemli bir hal aldı. Oyuncularımızla maçın önemine dair konuşmalar yaptık. Oyuncularımız da kazanmanın bilincinde.

İnşallah, hafta sonu gülen taraf biz olacağız. Maçı izlemeye gelen taraftarımıza güzel, istekli, arzulu bir Çorum FK izlettirmeyi istiyoruz.

Bizim yerimiz daha üst sıralar olması lazım. Ancak kulübün son dönemlerde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bunu da hep birlikte atlatıp Çorum FK’yı daha üst sıralara çekmek için uğraşacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

