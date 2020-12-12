Uşakspor’la üçüncü kez

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Uşakspor’la ilk kez 2017-18 sezonunda aynı grupta yer aldı. İki takım sezonun 4.haftasında Çorum’da karşılaşırken, mücadele 1-1 bitti. 23 Eylül 2017’de oynanan maçta Uşakspor 80.dakikada Şemsettin Ender Kılıç’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Çorum Futbol Kulübü 82’de Mert Sarı ile beraberlik golünü buldu.

21.haftada Uşak’ta oynanan maçta ise gülen taraf Uşakspor oldu. 10 Şubat 2018’de oynanan ve tam 7 golün atıldığı maçı Uşakspor 17.dakikada Şemsettin Ender Kılıç, 44.dakikada Tayfur Emre Yılmaz, 61.dakikada penaltıdan Ekrem Sütçü ve 83.dakikada Şahin Fıstıkçı’nın attığı gollerle 4-3 kazandı. 85.dakikada Yasin Dülger’in kırmızı kart görmesi üzerine maçı 10 kişi ile tamamlayan Çorum Futbol Kulübü’nün gollerini ise 15.dakikada Akın Karaaslan, 53.dakikada Abuzer Gaffar Toplu ve 90+2.dakikada Doğan Can Davas attı.

(Spor Servisi)