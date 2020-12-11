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Uşak mesaisi başladı

Önceki gün sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen Çorum Futbol Kulübü ara vermeden Uşakspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 11.12.2020, 00:08
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Uşak mesaisi başladı

Dün, saat 12.00’de teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesislerde başlayan antrenmanda Şanlıurfaspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda topla oyun oynadı. Uşakspor maçının hazırlıkları bugün devam edecek.

TESTLER YAPILDI

Öte yandan, Uşakspor maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin covid-19 testleri dün yapıldı. Test sonuçları gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz açıklanmamıştı.

(Spor Servisi)

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