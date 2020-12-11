Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Uşak mesaisi başladı
Önceki gün sahasında Şanlıurfaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla yenerek kötü gidişe “dur” diyen Çorum Futbol Kulübü ara vermeden Uşakspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 11.12.2020, 00:08
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Dün, saat 12.00’de teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesislerde başlayan antrenmanda Şanlıurfaspor maçında oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda topla oyun oynadı. Uşakspor maçının hazırlıkları bugün devam edecek.
TESTLER YAPILDI
Öte yandan, Uşakspor maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin covid-19 testleri dün yapıldı. Test sonuçları gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz açıklanmamıştı.
(Spor Servisi)
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