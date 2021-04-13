Uşak mesaisi başladı

Şanlıurfaspor deplasmanından puansız dönen Çorum FK’da kritik Uşakspor maçının hazırlıkları başladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana tedbir amacı Sinan Kurumuş ve Umut Kaya katılmazken, Şanlıurfaspor maçında sağ dizinden sakatlanan Hüseyin Bak da yer almadı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenmanda Şanlıurfaspor karşısında forma giyen oyuncular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamlarken, az süre alan ve oynamayan oyuncular ise düz koşuların ardından toplu oyun oynayarak antrenmanı noktaladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Uşakspor maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

