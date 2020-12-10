Uşak maçına avukat hakem

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü’nün 13 Aralık Pazar günü Uşakspor’la deplasmanda oynayacağı 15.hafta maçının hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), maçın dört hakemini de İstanbul bölgesinden atadı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak. Saat 13.00’te başlayacak maçta Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise Hakan Yoldaş ile Çağrı Yıldırım yapacak. Ozan Ergün de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Avukat olan orta hakem Mehmet Türkmen daha önce Çorum Futbol Kulübü’nün 1 maçını yönetirken, 2 maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı. Çorum FK, Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta 9 Aralık 2018’de sahasında Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor’u 4-1 yenerken, dördüncü hakemi olduğu maçlarda ise 14 Nisan 2019’da Bayburt İl Özel İdare’yi 1-0, 15 Mayıs 2019’da da deplasmanda Kocaelispor’u play-off rövanş maçında 3-0 mağlup etti.

(Spor Servisi)