Urfa’nın yeni hocası Mustafa Alper Avcı

Şanlıurfaspor’un geçtiğimiz hafta sahasında Gümüşhanespor’la 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra olağanüstü toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Tolga Doğantez ile yolları ayırma kararı aldı. Doğantez’in yerine ise Mustafa Alper Avcı getirildi. 39 yaşında olan Avcı, bu sezona Hekimoğlu Trabzon’da başlarken, 30 Ekim’de Trabzon temsilcisinden ayrıldı.

ÜÇ AYDA ÜÇ TEKNİK DİREKTÖR

Öte yandan Mustafa Alper Avcı, Şanlıurfaspor’un bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu. Sezona Mutlu Yılmaz ile başlayan Şanlıurfaspor’da 14-22 Ekim tarihleri arasında Kemal Kılıç, 23 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında ise Tolga Doğantez teknik adam olarak görev yaptı.

(Spor Servisi)