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Urfa hazırlıkları tam gaz devam

Yeni Çorumspor’da Pazar günü oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları dün yapılan tek antrenman ile devam etti.

Urfa hazırlıkları tam gaz devam

Yeni Çorumspor’da Pazar günü oynanacak olan Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları dün yapılan tek antrenman ile devam etti.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:11
Urfa hazırlıkları tam gaz devam

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 16.00’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Eren Tokat ve Kerem Pala katılmazken, sakatlıktan yeni çıkan Emrah Uzun ise takımdan ayrı istasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcuların düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Yeni Çorumspor’da Şanlıurfa maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

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