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Urfa hazırlıkları eksik başladı

Çorum Futbol Kulübü'nde Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları sakat ve izinli oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 14 futbolcuyla başladı.

Urfa hazırlıkları eksik başladı

Çorum Futbol Kulübü'nde Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları sakat ve izinli oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 14 futbolcuyla başladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:05
Urfa hazırlıkları eksik başladı

Afjet Afyonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Çorum Futbol Kulübü'nde Pazar günü oynanacak olan Şanlıurfaspor maçı hazırlıkları dün yapılan antrenman ile start aldı. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 16.00'da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kerem Pala, Kıvanç Kaya ve Reşat Şen'in yanı sıra üst adalesinde ağrıları olan Kerem Çağatay ve sağ iç diz yan bağlarında yırtık tespit edilen Mert Ilıman katılmadı. Bu 5 futbolcunun yanı sıra hastalanan Osman Bodur ve özel izinli olan Mikail Albayrak ile Şaban Yılmaz Genişyürek de antrenmanda yer almadı. 14 futbolcuyla Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başlayan Çorum Futbol Kulübü'nde antrenmanın ilk bölümünde düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum Futbol Kulübü'nde Şanlıurfaspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

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