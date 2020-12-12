Ünyegücü ve Fındıklı maçları ertelendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 7.Grup’ta mücadele eden Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde 4 oyuncu ve 1 antrenörün koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu beklenen kararını verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Kırmızı-Siyahlıların 8.hafta oynanması planlanan Ünyegücü maçı ve 9.hafta oynanması planlanan Fındıklı Tenis Doğa maçlarını tehir ederek ileri bir tarihe erteledi.

Çorum Voleybol Spor Kulübü’nde test sonuçları pozitif çıkan oyunculardan Ayşe Bakacak, Nurseda Boydağ, Sibel Özçelik ve Bengisu Yılmaz’ın izolasyon takip süreçleri başladı.

(Spor Servisi)