Üniversiteli Çorumsporlular Oğuzlar’a kütüphane açtı

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor’la deplasmanda oynanan Play-Off final maçında tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çorum FK taraftarı Sinan Yıldız’ın isminin verildiği kütüphane Oğuzlar ilçesine bağlı Kayı köyüne açıldı.

Üniversiteli Çorumsporlular taraftar grubundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bizler, Üniversiteli Çorumsporlular üyeleri olarak her birimiz farklı illerde eğitimimizi sürdürmekteyiz. Çorumspor sevgisini, ismini yaşatmaya söz verdik.

Karantina günlerinde evlerimizde boş durmayalım, genç kardeşlerimizin geleceğine umut ışığı olalım, Çorumspor sevgisini küçük yaşlardaki kardeşlerimize aşılayalım düşüncesiyle hareket ettik.

Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan başta olmak üzere, yöneticilerim, futbolcularımız, kampanyamızı duyup bizlere destek olan ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz sayesinde kütüphanemizi açtık. Bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

(Spor Servisi)