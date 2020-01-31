Uni-ÇOR’dan tam destek!

Sancaktepe maçının hazırlıklarını dün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yaptığı antrenman ile sürdüren Kırmızı-Siyahlıların son bölümde yaptığı çift kale maçı Uni-ÇOR taraftar grubu izledi. Çift kale maç boyunca tezahüratlarla yönetime, teknik heyete ve futbolculara destek veren taraftar grubu maç sonunda ise Teknik Direktör Bahri Kaya’ya çiçek, futbolculara ise baklava ikram ettiler.

Taraftar grubu adına bir açıklama yapan Taha Sinanoğlu, yeni kurulan bir taraftar grubu olduklarını ve Çorum Futbol Kulübü’ne destek vermek için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Kırmızı-Siyah renklerin kendileri için bir aşk olduğunu ifade eden Sinanoğlu, “Sancaktepe maçı ile birlikte tribündeki yerimizi alıp avazımız çıktığı kadar tezahüratlarla takımımızın yanında olacağız” dedi.

Sinanoğlu’nun bu sözlerine karşılık Teknik Direktör Bahri Kaya ise bilinçli taraftara bu süreçte çok ihtiyaç duyduklarını ve birlikte hedeflenen başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

(Rıfat KARA)