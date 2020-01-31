Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
hafif yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119850
ALTIN
302.714
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8207
EURO
6.5955

Uni-ÇOR’dan tam destek!

Geçtiğimiz hafta kurulan ve Sancaktepe maçı ile birlikte tribündeki yerini alması beklenen Uni-ÇOR taraftar grubu kritik maç öncesi Çorum FK antrenmanını ziyaret ederek takıma destek verdi.

Uni-ÇOR’dan tam destek!

Geçtiğimiz hafta kurulan ve Sancaktepe maçı ile birlikte tribündeki yerini alması beklenen Uni-ÇOR taraftar grubu kritik maç öncesi Çorum FK antrenmanını ziyaret ederek takıma destek verdi.

31 Ocak 2020 Cuma 00:58
Uni-ÇOR’dan tam destek!

Sancaktepe maçının hazırlıklarını dün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yaptığı antrenman ile sürdüren Kırmızı-Siyahlıların son bölümde yaptığı çift kale maçı Uni-ÇOR taraftar grubu izledi. Çift kale maç boyunca tezahüratlarla yönetime, teknik heyete ve futbolculara destek veren taraftar grubu maç sonunda ise Teknik Direktör Bahri Kaya’ya çiçek, futbolculara ise baklava ikram ettiler.

Taraftar grubu adına bir açıklama yapan Taha Sinanoğlu, yeni kurulan bir taraftar grubu olduklarını ve Çorum Futbol Kulübü’ne destek vermek için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Kırmızı-Siyah renklerin kendileri için bir aşk olduğunu ifade eden Sinanoğlu, “Sancaktepe maçı ile birlikte tribündeki yerimizi alıp avazımız çıktığı kadar tezahüratlarla takımımızın yanında olacağız” dedi.

Sinanoğlu’nun bu sözlerine karşılık Teknik Direktör Bahri Kaya ise bilinçli taraftara bu süreçte çok ihtiyaç duyduklarını ve birlikte hedeflenen başarıya ulaşacaklarını ifade etti.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Sancaktepe’ye hırslı prova
Sancaktepe’ye hırslı prova
“Siz yoksanız bir kişi eksiğiz”
“Siz yoksanız bir kişi eksiğiz”
Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı
Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı
Sancaktepe’ye bileniyorlar
Sancaktepe’ye bileniyorlar
Murathan ve Rıdvan seferberliği
Murathan ve Rıdvan seferberliği
Çorumlu hakemler atletik testten geçtiler
Çorumlu hakemler atletik testten geçtiler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim