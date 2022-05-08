Ünal Karaman yılın ilk başpehlivanlığını Alaçam’da aldı

Pandemi nedeniyle ara verilen ve 3 yıl sonra, Alaçam Belediyesi tarafından gerçekleştirilen güreşlere, yurt genelinden 450 güreşçi katıldı.

Aynı zamanda Kırkpınar’da da başpehlivanlık güreşlerine çıkan Ünal Karaman, Alaçam’da, 20 pehlivanın mücadele ettiği baş güreşlerinde, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek, finale yükseldi. Finalde, Samsunlu pehlivan Abdullah Güngör ile karşılaşan Ünal Karaman, rakibini mağlup ederek şampiyon olurken, 2022 yılının ilk başpehlivanlığını kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

