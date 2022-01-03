UMUTSUZLUĞA DOĞRU

Çorum FK’nın satışı ile ilgili haber beklenen firmadan ses çıkmazken, endişeli bekleyiş yerini umutsuzluğa bırakmaya başladı.

Çorum FK’da, Başkan Fatih Özcan ve 2.Başkan Mustafa Şeker’in istifa etmeleri ve kesinlikle geri dönüşlerinin olmadığını açıklamalarıyla başlayan süreç, umutsuzluğa dönüşmeye başladı.

Özcan ve Şeker’in kulübün devri ile ilgili yatırımcılara çağrıda bulunmalarının ardından İstanbul menşeili bir firmanın iki yetkilisi Çorum’a gelerek tesisler, stat ve altyapı ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra Çorum’dan ayrıldı. İsmi sır gibi saklanan firma henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. İlgili firmanın yanı sıra, Çorum FK’ya talip oldukları açıklanan Süper Lig ekibi Göztepe ve Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil cephesinde de bir girişim olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Birçok kulüp Antalya’da sezonun ikinci yarısına hazırlanırken, kaosun ortasında kalan Çorum FK, altyapı antrenörleri nezaretinde, kendi tesislerinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci yarı için yol haritası henüz netleşmezken, kulübün devri ile ilgili endişeli bekleyiş yerini yavaş yavaş umutsuzluğa bırakmaya başladı.

Belirsizliğin hakim olduğu Çorum FK’da, birçok futbolcuya transfer teklifi olduğu da edinilen bilgiler arasında. Kırmızı-siyahlı futbolcular, belirsizliğin bir an önce neticelendirilip yol haritasının belirlenmesini bekliyorlar.

Fatih Özcan ve Mustafa Şeker’in geri dönmeyeceklerinin altını çizmeleri, kulübün devre ile ilgili henüz olumlu bir gelişme olmaması üzerine küçülmeye gidilmesi ve bu doğrultuda kadrodaki maliyetli oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Kiralık gönderilecekleri açıklanan futbolcuların da geri çağrılmaları bu ihtimali güçlendiriyor.

