Umutlara “Demir” balyoz: 2-3

Kırmızı-siyahlıları yıkan golleri 6.dakikada Süleyman Güneş, 14.dakikada Rahmi Can Karadaş ve 37.dakikada penaltıdan Ahmet Sivri atarken, Çorum FK’nın golleri 32.dakikada penaltıdan Sinan Kurumuş ve 58.dakikada Cengiz Ötkün’den geldi.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Hasan Avcı ***, Cemalettin Gündoğdular ***, Baykal Tuna ***

4.HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin * (Dk. 46 Deniz **), Tarık * (Dk. 46 Ertuğrul *), Nafican * (Dk. 46 Mehmet Sedef *) Salih Zafer *, Eren *, Kerem Çağatay * (Dk. 46 Yılmaz Can *), Onur Kolay *, Mikail * (Dk.79 Muhammed Çoban *), Sinan **, Umut ***, Cengiz **

YEDEKLER: Talha, Muhammet Fettahoğlu, Mete, Kürşat, Mert.

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih **, Hüseyin **, Kamil **, Süleyman ***, Ahmet Sivri ** (Dk. 46 Ayberk *), Hakan ***, Ahmet Devret ***, Okan ***, Taner ** (Dk.56 Kerem Hakan *), Rahmi Can ***, Turan *** (Dk. 90 Celal)

YEDEKLER: Bahadır Han, İlyas, Samet Erdem, Burak.

GOLLER: Dk.6 Süleyman, Dk. 14 Rahmi Can, Dk. 37 (penaltıdan) Ahmet Sivri (Ankara Demir), Dk. 32 (penaltıdan) Sinan, Dk. 58 Cengiz (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Eren, Kerem Çağatay, Onur Kolay, Umut, Mehmet Sedef (Çorum FK), Süleyman, Hakan, Turan (Ankara Demir)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 8.hafta maçında konik ettiği Ankara Demirspor’a ilk yarıda yediği gollerle 3-2 yenildi.

Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta konuk takım henüz 6.dakikada Süleyman Güneş’in golüyle 1-0 öne geçerken, 14.dakikada kaleci Hasan Hüseyin’in büyük hatası sonucu Rahmi Can Karadaş’ın golüyle fark ikiye çıktı.

Bir anda 2-0 geriye düşerek büyük bir şok yaşayan Çorum Futbol Kulübü, 32.dakikada Sinan Kurumuş’un penaltıdan attığı golle farkı bire indirip umutlanırken, 37.dakikada bu kez Ankara Demirsporlu Ahmet Sivri penaltıyı gole çevirip farkı yeniden ikiye çıkarttı.

İlk yarıyı 3-1 geride kapatan Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya kaleci Hasan Hüseyin’in yerine Deniz, Nafican’ın yerine Mehmet Sedef, Kerem Çağatay’ın yerine ise Yılmaz Can değişiklikleriyle başladı.

İkinci yarıya çıkarken Başkan Fatih Özcan’a galibiyet sözü veren kırmızı-siyahlılar oyunu rakip yarı alana yıkarken, 58.dakikada Cengiz’in golüyle farkı bire indirdiler. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Ankara Demirspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından, bu sezon dördüncü yenilgisini alan Çorum Futbol Kulübü 7 puanda kalıp 11.sıraya gerilerken, puanını 13’e yükselten Ankara Demirispor haftayı 6.sırada kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6 (GOL): Ankara Demirspor golü buldu. Çorum FK hücuma çıkarken topu kaptırdı, sağdan gelişen ani atakta araya atılan topta Çorum FK savunması ofsayt diye durakladı, ofsaytta olan Ankara Demirsporlu futbolcu Ahmet Sivri topa dokunmayınca hake oyunu devam ettirdi, geriden gelen Süleyman sağdan ceza sahası çizgisinden yerden vurdu: 0-1.

DAKİKA 14 (GOL): Fark ikiye çıktı. Ankara Demirspor köşe vuruşu kazandı. Sağdan Hakan Turan ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası civarında Rahmi Can kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gol çizgisinde kucağına gelen topu elinden kaçırınca yardımcı hakemin uyarısıyla orta hakem golü verdi: 0-2.

DAKİKA 19: Çorum FK atağında, Sağdan Cengiz’in pasında ceza sahasında Umut topu sol çaprazdaki Nafican’a açtı, genç futbolcunun sert şutunda top kaleci Fatih’te kaldı.

DAKİKA 32 (GOL): Çorum FK farkı bire indirdi. 31.dakikada, soldan kazanılan serbest vuruşta Mikail ceza sahasına sert bir orta yaptı, Ankara Demirsporlu Taner ceza sahasında elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 32.dakikada atışı kullanan Sinan Kurumuş topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

DAKİKA 37 (GOL): Fark yeniden ikiye çıktı. Ankara Demirspor atağında, Nafican’ın, atak yönüne göre sağ çaprazdan aut çizgisine yakın bir yerde Okan’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 1 dakika sonra kullanan Ahmet Sivri topu ağlara yolladı: 1-3.

DAKİKA 43: Ankara Demirspor atağında, Ahmet Devret’in yerden kale alanına çıkarttığı topa Ahmet Sivri ayak koydu, top üstten auta çıktı.

DAKİKA 51: Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Yılmaz Can ortaladı, arka direkte Cengiz kafayı vurdu, kaleci Fatih’in çıkarttığı ve yükseklik kazanan topu Sinan tamamladı, üst direğe çarpan top auta gitti.

DAKİKA 58 (GOL): Çorum FK farkı yeniden bire indirdi. Umut’un pasında soldan çizgiye inen Mikail kale alanına sert bir orta yaptı, Çorum FK’lı Cengiz’e çarpan top ağlarla buluştu: 2-3.

DAKİKA 68: Ankara Demirspor’un soldan kazandığı serbest vuruşta Hakan Turan ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası civarında Okan’ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu direkt dibinden mükemmel çıkardı, korner.

DAKİKA 81: Çorum FK atağında, sağdan Yılmaz Can ortaladı, Sinan’ın penaltı noktası üzerinden kafayla indirdiği topu Cengiz uygun durumda olmasına rağmen çok kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

DAKİKA 90+3: Çorum FK atağında, Umut ceza yayından çok sert vurdu, kaleci Fatih üzerine gelen topu bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 90+4: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Cengiz ortaladı, son bölümlerde forvet hattına geçen stoper Eren’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.