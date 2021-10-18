Umut veren zafer: 2-1

STAT: Bayburt Gençosman

HAKEMLER: Fatih Tokail ***, Uğur Önay ***, Uğur Başdaş ***

4.HAKEM: Levent Balcı

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Zülküf *, Ömer İnan **, Sefa Narin ** (Dk.85 Yunus Emre Yalçın), İbrahim Alan ***, Onur Kolay **, İlker **, Emre Şahin ** (Dk.67 Ali *), Uğur Aygören * (Dk. 67 Tarık Mayhoş *), Uğur Mustafa **, Mehmet *, Ömer Esenkaya **

YEDEKLER: Yunus Emre Kırdal, Burak, Ömer Faruk, Selim, İbrahim Carlak

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Yılmaz

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin ****, Serkan ***, İsmet ***, Sefa Akın ***, Abdulhamit ***, Salih Zafer ***, Halil İbrahim **, Atakan * (Dk. 56 Batuhan *), Mehmet Gürkan ***, Umut Kaya *** (Dk. 78 Sabrican *), Burak Çalık * (Dk.69 Kerem *)

YEDEKLER: Erdi, Mertcan, Mikail, Emre, Kürşat.

TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım

GOLLER: Dk. 12 Umut Kaya, Dk. 57 Salih Zafer (Çorum FK), Dk.67 İbrahim Alan (Bayburt)

SARI KARTLAR: Sefa Narin (Bayburt), Atakan, Umut Kaya, Abdulhamit, Mehmet Gürkan (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta ‘Rota Kupa’ sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 8.hafta maçında konuk olduğu An Zentrum Bayburt Özel İdare’yi 2-1 yenerek, Sivas Belediye mağlubiyetini telafi ederken, moral buldu.

Dün, Bayburt Gençosman Stadı’nda oynanan maça galibiyet parolasıyla çıkan Çorum FK’da sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, bu durum hem savunmanın, hem de orta sahanın dengesini bozdu. Buna rağmen, Çorum FK 12.dakikada kaptan Umut Kaya’nın akıl dolu golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Çorum FK, kalesinde önemli tehlikeler yaşamasına rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da ilk gol yine Çorum FK’dan geldi. 57.dakikada Halil İbrahim’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa çok iyi yükselen ikinci kaptan Salih Zafer şık bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkarttı.

Golden sonra evsahibi ekip oyunu Çorum FK yarı alanına yıkarken, Çorum FK ani ataklarla farkı artırmaya çalıştı.

67.dakikada İbrahim Alan farkı bire indiren golü atarken, kalan sürede heyecan tavan yaptı. İki takımın da net fırsatlardan yararlanamadığı kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon dördüncü deplasman maçında 3.galibiyetini alan Çorum FK puanını 15’e yükseltirken, Bayburt Özel İdare 14 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Bayburt atağında, orta sahadan gönderilen topta Çorum FK savunması ofsayt diye durakladı, topla buluşan Emre Şahin, yaydan içeri girdi, kaleci Hasan Hüseyin’den sıyrıldı, kaleye sert gönderdiği topu Sefa Akın çizgiden çıkarttı, korner.

DAKİKA 12: GOL! Çorum FK golü buldu. Umut orta alandan aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar sokuldu, Halil İbrahim’le yaptığı verkaç sonucu tekrar aldığı topla içeri girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldı, ayakucuyla yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Zülküf’ü avladı: 1-0.

DAKİKA 17: Çorum FK’da köşe vuruşu paslaşarak kullanıldı, Halil İbrahim sağdan ceza sahasına girer girmez ön direğe vurdu, yandan aut.

DAKİKA 20: Bayburt Özel İdare net bir fırsattan yararlanamadı. Sağdan, ceza sahası ile taç çizgisi arasındaki boşluktan kazanılan serbest vuruşta Emre Şahin ceza sahasına ortaladı, altı pasa düşüp yükseklik kazanan topu arka direkte Ömer Esenkaya 1 metreden boş kale yerine kafayla auta gönderdi.

DAKİKA 26: Bayburt Özel İdare’nin kazandığı köşe vuruşunda, Onur Kolay ön direğe ortaladı, Ömer Esenkaya kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 43: Bayburt yine gole yaklaştı. Sefa Narin’in kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta İsmet’i aşan topla buluşan Emre Şahin, ceza sahasında, sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 57: GOL! Fark ikiye çıktı. Sağdan Halil İbrahim’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktası civarından çok iyi yükselen Salih Zafer sert bir kafa vuruşu yaptı: 2-0.

DAKİKA 67: GOL! Bayburt golü buldu. Orta alandan atılan uzun topa hareketlenen İbrahim Alan, savunmanın arkasına sarktı, topla buluştuktan sonra yayın sağından içeri girdi, çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldığı anda yerden vuruşunu yaptı: 1-2.

DAKİKA 82: Bayburt ekibinin sağdan kazandığı serbest vuruşta Onur Kolay ceza sahasına ortaladı, arka direkte Uğur Mustafa yakın mesafeden sert vurdu, top gol çizgisindeki kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 83: Soldan gelişen Bayburt atağında, Uğur Mustafa’nın pasında Sefa Narin altı pasın sol köşesinden karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin yine gole izin vermedi.

DAKİKA 86: Çorum FK net bir fırsattan yararlanamadı. Halil İbrahim, orta alandan atılan topta kalesini terk eden Zülküf’ten önce topu boş kaleye gönderdi, yandan aut.