Umut veren prova: 4-0

ÇORUM FK 1.YARI: Erdi (Mahmut Eren), Serkan, Berkay, Emre, İsmet, Muhsin, Seçkin, Umut, Batuhan, Halil İbrahim, Burak.

ÇORUM FK 2.YARI: Mahmut Eren, Salih Zafer, Sefa Akın, Hasan, Atakan, Mustafa, Muhsin, M.Gürkan, Kürşat, Mikail.

ÇORUM FK U19: Ahmet Hakan, Nurullah, M.Eren, Berkay (Melih), Mustafa Peker, Berat Çakır (Yiğithan), Nuri (Mustafa Şanal), Emrah (Metin), Kürşat (Taner), Fatih (Servet), Berat Özkarakaş (Murat)

GOLLER: Burak, Batuhan, Atakan, Mikail.

2.Lig Kırmızı Grup’ta “Rota Kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü Afjet Afyonspor’la oynayacağı ilk yarının son hafta maçının hazırlıklarını dün Gelişim Ligi’nde mücadele eden ve liderlik koltuğunda oturan kendi U19 takımı ile yaptı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 13.00’te başlayan maçta, baştan sona etkili bir futbol sergileyen Çorum FK, ilk yarıyı Burak Çalık ve Batuhan Er’in golleriyle 2-0 önde kapattı.

45’er dakikalık iki devre halinde oynanan maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Çorum FK, Atakan Akkaynak ve Mikail Albayrak’la iki gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın da izledi.

(Rıfat KARA)

