‘Umut’ dolu mesaj

Sezon başında Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olan Umut Kaya 16 haftada gösterdiği performansla kuşkusuz Çorum FK taraftarının en çok sevdiği isimlerin başında geliyor. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle Çorum FK’nın son haftalardaki yükselişinde büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki futbolcu önceki gün kendine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sinan Kurumuş’un omuzlarında yaşadığı gol sevinci fotoğrafının altına “Hayalleriniz uykularınızı kaçırmıyorsa, ya uykunuz çok ağırdır ya da hayalleriniz çok küçüktür” diye bir mesaj yazdı. Umut’un uzun zaman sonra yaptığı bu paylaşıma yüzlerce beğeni ve yorum gelirken, takım arkadaşlarından Sinan Kurumuş ile Salih Zafer Kurşunlu paylaşımın altına yaptıkları yorumla Umut’a destek veren isim oldular.

(Spor Servisi)