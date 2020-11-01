Umut cezalı!

Bu sezon Çorum Futbol Kulübü’nün en formda ismi olarak dikkat çeken Umut Kaya, Manisa FK, Kocaelispor ve Afjet Afyonspor maçlarında gördüğü sarı kartlar nedeniyle İnegölspor, Niğde Anadolu FK, Ergene Velimeşespor ve Ankara Demirspor maçlarına ceza sınırında çıktı. Deneyimli futbolcu, Ankara Demirspor maçının 72.dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ankara Demirspor maçında sarı kart gören Çorum FK’lı futbolculardan Kerem Çağatay ile Onur Kolay da ceza sınırına geldiler.

(Spor Servisi)