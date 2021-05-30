Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Çorum fırtınası 

İstanbul’da düzenlenen 23.Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası’nda Türk güreşçiler madalyalara adeta ambargo korken, Çorumlu güreşçiler de önemli dereceler elde ettiler.

13 ülkeden 300 güreşçinin katıldığı turnuvada, Çorum’dan da 10 güreşçi milli mayoyu giydi. Şampiyonanın ilk 2 gününde, Çorumlu güreşçiler 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Mücahit Çelik, serbest stil 97 kiloda finale kalma başarısı gösterirken, altın madalya mücadelesinde bir diğer Türk güreşçi Polat Polatçı ile rakip oldu. İki Türk güreşçinin kapışmasında galip gelen taraf Polat Polatçı oldu. Mücahit Çelik, turnuvayı 2.bitirdi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 74 kiloda da yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mertcan Damatoğlu üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Grekoromen stilde ise, Samet Yaldıran kürsüye çıktı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, 86 kilonun finalinde İranlı Mohammad Naghous’a yenildi ve ikincilikte kalıp gümüş madalya aldı.

İLBARS VE AL FİNALDE

Turnuvaya dün yapılan müsabakalarla devam edilirken, Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars grekoromen stil 60 kiloda, Efe Anıl Al da serbest stil 125 kiloda finale yükselme başarası gösterdiler.



(Spor Servisi)

