Ulusal lisans için Çorum FK’ya süre
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2022-2023 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Spor 22.05.2022, 19:05
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TFF’den yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig’de, Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor A.Ş., Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor A.Ş. ve Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı. Geçen sezon ulusal kulüp lisansı alan Çorum FK, bu sezon tespit edilen eksiklerden dolayı lisans alamadı. Lisans Kurulu, Çorum FK ve lisans alamayan diğer kulüplere, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için 30 ila 60 gün süre tanıdı.
(Hüseyin AŞKIN)
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