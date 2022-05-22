Ulusal lisans için Çorum FK’ya süre

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig’de, Anagold 24Erzincanspor, Bodrumspor A.Ş., Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor, Sivas Belediyespor, Uşakspor A.Ş. ve Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı. Geçen sezon ulusal kulüp lisansı alan Çorum FK, bu sezon tespit edilen eksiklerden dolayı lisans alamadı. Lisans Kurulu, Çorum FK ve lisans alamayan diğer kulüplere, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için 30 ila 60 gün süre tanıdı.

(Hüseyin AŞKIN)

