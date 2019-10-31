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Ulukavakspor’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

1.Amatör Küme takımlarından Ulukavakspor’da İsmail Ateş’in istifa etmesinin ardından Osman Kaya başkanlığında oluşan yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ulukavakspor’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

1.Amatör Küme takımlarından Ulukavakspor’da İsmail Ateş’in istifa etmesinin ardından Osman Kaya başkanlığında oluşan yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 22:56
Ulukavakspor’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ulukavakspor’da Osman Kaya başkanlığında oluşan yeni yönetim önceki gün futbolcularla tanışma yemeğinde bir araya gelerek sezonun ilk toplantısını da gerçekleştirmiş oldu. Fiora Cafe’de gerçekleşen yemeğe, yeni Başkan Osman Kaya, Başkan Yardımcısı Tuğrul Atak, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kantar, Murat Can Oruç, Adil Kayışoğlu, Mustafa Mertek, Tuğrul Topuz ve futbolcular katıldı. Toplantının ilk bölümünde yeni yönetim futbolcular ile tek tek tanıştı. Daha sonra futbolculara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Osman Kaya, İsmail Ateş’ten devraldıkları koltuğu en iyi şekilde devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pazar günü Osmancıkgücü ile oynanacak sezonun ilk maçında Ulukavakspor’un iyi bir sonuçla ayrılacağını inandığını da sözlerine ekleyen Başkan Kaya, Ulukavakspor’un tarihine yakışır bir sezon geçmesini temennisinde bulundu.

Futbolcularla gerçekleşen tanışma yemeğinin ardından Başkan Osman Kaya, yönetim kurulu üyeleri ile sezonun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

(Rıfat KARA)

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