Ulukavak’a yarı olimpik yüzme havuzu

Seçim dönemi taahhütlerini sırasıyla yerine getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu taahhütlerden bir tanesi olan Yarı Olimpik yüzme havuzunu da Çorum’a kazandırıyor. Şehir genelinde hizmete açtıkları spor kompleksleri ile sporu Çorum’da herkesin ulaşabileceği bir konuma getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Çorum’da herkes sporun en az bir branşıyla ilgilensin istiyoruz. Bu kapsamda yeni spor alanları, kompleksleri ve spor salonlarını hizmete açtık. Semt parklarında spor alanları oluşturduk ve sayılarını artırdık. Yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını artırdık. ÇORBİS ve elektrikli scooter TAZI’yı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yine bu kapsamda amatör spor kulüplerine her zaman destek olduk olmaya da devam ediyoruz. Şimdi de hemşehrilerimizin seçim döneminde bizden talep ettikleri, bizim de yapacağımızı taahhüt ettiğimiz Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Ulukavak Mahallesinde yapılacak Ulukavak Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temel atma töreninin 2 Temmuz 2021 tarihi saat 11.00’de gerçekleştirileceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, açılışa tüm Çorumluları davet etti.

