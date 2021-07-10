“Ülkemizin ve milletimizin geleceği sizlersiniz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesi kapsamında Çorum’da 15 Temmuz Milli Birlik Günü Turnuvası öncesinde Ankara Batıkent Kartal Spor ile Ankara Anıttepe Spor sahasında yapacakları hazırlık maçı öncesi Gazi meclisi ziyarette bulundular.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, kulüp yönetimi ve sporcuları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı.

Ziyaret sırasında gençlere hitap eden Ceylan, kendisini ziyaret ederek onurlandıran sporculara teşekkür etti.

Türkiye'nin geleceği için milli ve manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan nesiller yetiştirilmesi gerektiğine işaret eden Ceylan, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

"Daha güçlü Türkiye ve daha güçlü yarınlar için daha fazla özveri ve gayret içerisinde siz kıymetli evlatlarımız için gece demeden, gündüz demeden gerek Gazi Meclisimizde gerekse saha da çalışıyoruz" diyen Ceylan, gençlerin düşüncelerine, öngörülerine ve tespitlerine ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı.

Gençlere nasihatlarda bulunan Ceylan, 'Gençlerin Ülkesine, şehrine, kendilerine faydalı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiğimiz, siz gençlerimize zihin açıklığı diliyorum. İnşallah arzu ettiğiniz neticelere çalışarak ve beyninizin gücüyle ulaşırsınız. Hem kendinize hem ailenize hem Çorum’umuza hem de tüm insanlığa faydalı gençler olacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak gördükleri gençlerin yetiştirilmesi noktasında katkılarının her geçen gün artarak devam ettiğine değinen Ceylan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizler hem sporunuzu devam edeceksiniz hem de derslerinize çalışarak okulunuza devam edeceksiniz, Bu dönem okullarınız açılacak ve örgün öğretime devam edeceksiniz” dedi.

Kulüp yöneticilerinin ve hocaların sporcuları daha iyi yetişmelerini sağlamak için gece gündüz çabaladıklarına şahit olduğunu kaydeden Ceylan, "Hocalarınız sizlere antrenman yaptırıyorlar ve ondan sonraki boş zamanlarında da bu çocuklar için nasıl bir program yapabiliriz, sizlerin gelişimine nasıl katkı sağlarız, çocukları ileri ki yaşlara hem futbolcu hem de okulla beraber nasıl taşırızın çabası içerisindeler. Başınızda bu denli düşünen abileriniz olduğu için çok şanlısınız" şeklinde konuştu.

Kendisini ziyarete gelen sporculardan maç sözü alan Ceylan, yapacakları maç sonunda dondurmaların kendisinden olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a kendilerini mecliste misafir ettiği için teşekkür eden Çorum Vefa Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, "Siz değerli vekilimizin katkıları ve destekleri sayesinde bu çocuklarımıza imkan ve olanak sağlıyoruz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.