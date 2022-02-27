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Uğurcan Dursun Türkiye’nin en iyisi

Çorum'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler en iyi 16'lar masa tenisi müsabakalarında genç erkekler kategorisinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli raketi Uğurcan Dursun tüm maçlarını kazanarak Türkiye'nin en iyisi oldu.

Spor 27.02.2022, 19:10
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Uğurcan Dursun Türkiye’nin en iyisi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar ve Gençler en iyi 16'lar Masa Tenisi Müsabakaları 26-27 Şubat tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. TOKİ Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 16 ilden 60 sporcu katıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Uğurcan Dursun, Emir Baha Sönmez,  Spor İhtisas Kulübü'nden ise Yiğit Furkan Şimşek ve Tarık Saim Özbek genç erkekler kategorisinde mücadele ederken, genç kızlarda ise Çorum'dan katılım olmadı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Uğurcan Dursun ilk maçında takım arkadaşı Emir Baha Sönmez'i 3-0'la geçerken, ikinci maçında ise Spor İhtisas Kulübü'nden Tarık Saim Özbek'i aynı skorla mağlup etti. Üçüncü maçında Balıkesirli rakibi Emrullah Gökbulut ile karşılaşan Uğurcan, bu maçı da 3-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Dördüncü maçında İstanbul'dan Yücel Ocak'ı 3-0, beşinci maçında ise Fenerbahçeli rakibi Hakan Işık'ı zor da olsa 3-2 mağlup eden Uğurcan Dursun zirveye yerleşmeyi başardı. Dursun, altıncı maçında Kayseri'den Yusuf Gaygısız'ı 3-0, yedinci maçında Gaziantep'ten Halil İbrahim. Zer'i 3-0, sekizinci maçında Ispartalı rakibi Melih Sarışahin'i 3-0, dokuzuncu maçında ise Antalya'dan Arda Temel'i 3-1 mağlup etti. Daha sonra Spor İhtisas Kulübü'nden Yiğit Furkan Şimşek'i 3-1'le geçen Uğurcan Dursun son maçında ise şampiyonluk yarışındaki rakibi Kayseri'den Mehmet Ali Karaboğa ile karşı karşıya geldi. Kazananın şampiyon olacağı müsabakayı Uğurcan Dursun iyi bir oyunla 3-1 kazanarak turnuvayı 22 puanla yenilgisiz zirvede tamamladı ve genç erkekler kategorisinde Türkiye'nin en iyisi olmayı başardı.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün bir diğer sporcusu Emir Baha Sönmez turnuvayı 13 puanla onbirinci sırada tamamlarken, Spor İhtisas Kulübü'nden Tarık Saim Özbek 17 puanla beşinci, Yiğit Furkan Şimşek ise 16 puanla altıncı oldu.
 (Rıfat KARA)
 

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