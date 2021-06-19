Uğurcan Dursun Slovenya’da

Çorumlu milli masa tenisi sporcusu Uğurcan Dursun, dün Slovenya’da başlayan Otocec’de WTT Youth Star Contender Turnuvası’nda, ülkemizi temsil ediyor.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün masa tenisi sporcularından Uğurcan Dursun, U15 Milli Takımı ile birlikte Slovenya’da bulunuyor. Dursun, Otocec’de WTT Youth Star Contender Turnuvası’nda ülkemizi temsil ediyor.

Dün başlayan turnuvada, Uğurcan Dursun’un rakipleri belli oldu. 8.grupta yer alan Çorumlu sporcu, Çekya’dan Sip Martin, Hırvatistan’dan Henci İvan ve Avusturya’dan Julian Rzhauschek ile mücadele edecek.

Güçlü rakiplere karşı ana tabloya çıkma mücadelesi veren Uğurcan Dursun’un müsabakaları, gazetemizin basıma girdiği saatlerde devam ediyordu.

Dün başlayan turnuva bugün sona erecek.

(Spor Servisi)

