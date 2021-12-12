Uğurcan Dursun Dünya beşincisi

Portekiz’in Vila Nova kentinde düzenlenen Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda, 15 yaş altı kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uğurcan Dursun, beşinci oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün masa tenisi milli sporcularından Uğurcan Dursun, Portekiz’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda, beşinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Portekiz’in Vila Nova kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Mahmutcan Öztuna nezaretinde Türkiye’yi temsil eden Uğurcan Dursun, 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde beşinci oldu. Dursun’un, madalyayı şanssız bir şekilde kaçırmasına rağmen, bir kez daha ileriye dönük umut verici bir performans sergilediği belirtildi.

15 yaş altı kategorisinde, Japon sporcu Sora Matsushima Dünya şampiyonluğunu kazanırken, Polonyalı raket Milosz Redzimski ikinciliği elde etti. Singapur’dan Yong Izaac Quek ve Fransız raket Felix Lebrun üçüncülüğü, Uğurcan Dursun, İspanya’dan Daniel Berzosa, Belçika’dan Tom Closset ve Almanya’dan Lieyton Ullmann ise beşinciliği paylaştılar.

Dünya masa tenisinde, gelecek vadeden sporcular arasında gösterilen ve daha önce birçok kez uluslararası gelişim kamplarına katılan Uğurcan Dursun, Dünya Masa Tenisi Federasyonu olimpik bursunu kazanan ilk ve tek Türk sporcu olarak da dikkat çekiyor.

(Hüseyin AŞKIN)

