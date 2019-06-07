Uğurcan Çorum’un gururu

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Çin Junior Cadet Golden Açık Turnuvası 12-16 Haziran tarihleri arasında Çin’in Taicang bölgesinde yapılacak. Dünya Yüksek Performans Masa Tenisi kampı için Çin’in Şhanghai şehrine davet edilen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli raketi Uğurcan Dursun, bu kampın tamamlanmasının ardından yine Çin’de düzenlenecek olan Çin Junior Cadet Golden Açık Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Uğurcan Dursun’a bu turnuvada antrenör olarak Merve Menge katılım gösterecek.

(Ömür SOYTEMİZ)