Uğur Bulut Sivas’ta kaldı

Biten sezonda TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor iç transfer görüşmelere başladı. İlk olarak Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından kaptan Uğur Bulut ve Ozan Kılıçoğlu ile görüşen Kırmızı-Beyazlı yönetim 2 futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

30 yaşındaki tecrübeli stoper Uğur Bulut biten sezonda Sivas Belediyespor’un formasını 4 maç terletirken, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Kılıçoğlu ise 8 maçta forma şansı buldu.

(Spor Servisi)