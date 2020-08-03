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Uğur Bulut Sivas’ta kaldı
Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından Uğur Bulut, takımı Sivas Belediyespor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Spor 03.08.2020, 19:50
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Biten sezonda TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sivas Belediyespor iç transfer görüşmelere başladı. İlk olarak Çorum Futbol Kulübü’nün eski futbolcularından kaptan Uğur Bulut ve Ozan Kılıçoğlu ile görüşen Kırmızı-Beyazlı yönetim 2 futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
30 yaşındaki tecrübeli stoper Uğur Bulut biten sezonda Sivas Belediyespor’un formasını 4 maç terletirken, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Kılıçoğlu ise 8 maçta forma şansı buldu.
(Spor Servisi)
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